ديالى تحدد نسبة الدوام الرسمي في مدارس المحافظة (وثيقة)

2022/06/07 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىحددت محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، نسبة الدوام الرسمي في مدارس المحافظة.وجاء في وثيقة تحمل توقيع محافظ ديالى مثنى التميمي، تلقتها (بغداد اليوم): "نسبنا ان يكون الدوام في جميع مدارس ديالى بنسبة 25% لشهر حزيران 2022".واضاف: "يستثنى من ذلك ايام الإمتحانات".

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