الرافدين يحدد فائدة فتح حسابات التوفير للمواطنين

2022/06/07 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

حدد مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، فائدة فتح حسابات التوفير للمواطنين.

وذكر المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فائدة فتح حسابات التوفير تصل الى 4 بالمئة مقابل ايداع اموال المواطنين في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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