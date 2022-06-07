شاهد بالفيديو.. لن تصدق ما الذي وجدوه مزروعاً على أحد أرصفة شوارع بغداد !!

2022/06/07 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HRGkkBofQok

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