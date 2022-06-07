عربياً وعالمياً.. أكثر الدول تطبيقاً لأحكام الإعدام في 2021

2022/06/07 | 14:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في تقريرها السنوي عن حالات الإعدام حول العالم، مصر والمملكة العربية السعودية يتصدرون قائمة الدول العربية الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في عام 2021.

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