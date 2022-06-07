2022/06/07 | 15:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكتشف باحثون فوائد عظيمة لعقار كان يستخدم في علاج مرض يصيب النساء، حيث أثبت فعاليته في علاج سرطان القولون والمستقيم.وتوصلت دراسة استمرت لعام واحد إلى أن عقار “دوستارليماب” الذي يستخدم في علاج سرطان بطانة الرحم عند النساء، قد ساعد في شفاء 18 مصابا بسرطان القولون والمستقيم، شاركوا في هذه التجربة الإكلينيكية.وتعليقا […]

ظهرت المقالة الدواء “المعجزة”..



اكتشاف عظيم لمدمر السرطان الخبيث أولاً على ايرث نيوز.

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