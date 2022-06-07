2022/06/07 | 15:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزارة العمل تعلن عن فرص عمل في مصفى كربلاء المقدسة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 15:03

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