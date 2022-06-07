2022/06/07 | 15:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت وزارة الدفاع البريطانية، في تقييم استخباراتي، الثلاثاء، أن "تستمر خطة روسيا الأوسع نطاقا في عزل سيفيرودونتسك عن مناطق الشمال والجنوب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تسلم جثث أزوفستال.. وتقييم استخباراتي لخططها في سيفيرودونتسك) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تسلم جثث أزوفستال.. وتقييم استخباراتي لخططها في سيفيرودونتسك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).