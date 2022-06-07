الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل مقطع فيديو حول مقتل أحد كوادره في مدينة قم

2022/06/07 | 15:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الحرس الثوري الإيراني حقيقة الأنباء المتداولة حول اغتيال أحد كوادر الحرس في محافظة قم، جنوبي العاصمة الإيرانية طهران.وجاء في بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة لفيلق “الإمام علي بن أبي طالب”: “إثر انتشار نبأ مزيف ادعي فيه اغتيال أحد كوادر الحرس الثوري في محافظة قم، فإننا إذ نفند هذا النبأ، نؤكد […]

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