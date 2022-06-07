الإطار يقود حراكا لإلزام الحكومة بمعالجة ملف الأمن الغذائي

2022/06/07 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، عن جمع تواقيع نيابية لإلزام الحكومة بمعالجة قانون الأمن الغذائي بدلا من تمريره.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "عدداً من نواب الاطار التنسيقي يعملون على جمع تواقيع لاستصدار قرار يلزم الحكومة معالجة ملف الأمن الغذائي بشكل اني، بدل من تمرير مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وأضاف ان "نواب الإطار التنسيقي يعملون على ادراج هذا القرار ضمن جلسة يوم غد الأربعاء، المقررة للتصويت على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المقدم من قبل اللجنة المالية البرلمانية".

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