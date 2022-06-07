2022/06/07 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، مع وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، الحوارات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة.

وقال بيان للاطار التنسيقي، تلقته (بغداد اليوم)، إن الاخير "استقبل حزب الاتحاد، وتم خلال الاجتماع "استعرض مستجدات الوضع السياسي والامني في البلاد ، كما تم التطرق الى الحوارات الجارية بين القوى السياسية حول تشكيل الحكومة ".

واكد على اهمية "التواصل الجاد بين جميع الاطراف لانهاء حالة الانسداد السياسي التي تعاني منها العملية السياسية في الوقت الراهن ، والاسراع في تشكيل حكومة تحفظ حقوق العراقيين بعيدا عن الاقصاء والتهميش "، وفقا للبيان.

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