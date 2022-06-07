موجة حر العراق ستبدأ بالإنكسار يوم الخميس

2022/06/07 | 15:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الثلاثاء، إن موجة الحر الشديدة التي تشهدها مدن العراق، ستبدأ بالانكسار بعد ظهر الخميس في المدن الشمالية والغربية وأجزاء من وسط البلاد، وتشير التوقعات أن يطرأ انخفاض واضح ابتداءً من يوم الجمعة في مدن البلاد كافة.

وقال الزيادي أيضاً : “ستتراجع الأجواء الحارة والمرهقة بسبب تقدم كتلة هوائية معتدلة مرافقة لرياح شمالية غربية نشطة تخفف سخونة الأجواء وتعود معدلات الحرارة إلى طبيعتها بعد أن تأثرت البلاد منذ أيام بمرتفع مداري حار يعتبر مبكراً”.

وأضاف “نتوقع أن تأخذ الايام القادمة والأسبوع المقبل أجواء اعتيادية ودرجات حرارة حول المعدل السنوي مع نشاط رياح البوارح”.

وكان المتنبئ الجوي صادق عطية، حذر أمس الاثنين، أن العراق سيصبح “جحيماً لا يطاق” في حال استمرار شح المياه والتصحر، مشيرا أن موجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد خلال الصيف اعتيادية وتتكرر باستمرار لكن زيادتها في السنوات الاخيرة اصبح واضحاً للراصد بسبب تناقص المساحات الخضراء وشح المياه السطحية وزيادة في الكثافة السكانية وما يتبعها من زيادة في حرق الوقود والابنية والطرق والسيارات ووسائل التبريد ودمار بيئي مستمر بلا رادع”.

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