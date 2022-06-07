أوكرانيا يمكنها تصدير 2 مليون طن من الحبوب شهرياً كحد أقصى

2022/06/07 | 15:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال تاراس فيسوتسكي النائب الأول لوزير السياسة الزراعية والغذاء في أوكرانيا، الثلاثاء، إن بلاده يمكنها تصدير مليوني طن بحد أقصى من الحبوب شهرياً إذا رفضت روسيا رفع الحصار الذي تفرضه على الموانئ الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت شركة الاستشارات الزراعية «إيه.بي.كيه انفورم» إن صادرات أوكرانيا من الحبوب تراجعت إلى حوالي 923 ألف طن في إبريل/نيسان من 2.8 مليون طن في الشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بسبب الأحداث الجارية هناك.وأضافت الشركة في تقرير أن صادرات البلاد تضمنت 768486 طناً من الذرة و127130 طناً من القمح.



وصدرت أوكرانيا أيضاً 151529 طناً من زيت دوار الشمس و169681 طناً من البذور الزيتية معظمها بذور دوار الشمس.

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