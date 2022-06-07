2022/06/07 | 15:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طوّر الباحثون الصينيون نسيجا مريحا يعمل بالطاقة الذاتية ويمكن توصيله بأجهزة استشعار تساعد على تصحيح الوضع في الوقت الفعلي.وابتكر العلماء نسيجا يعمل بالطاقة الذاتية تستخدم مولدات نانوية كهربائية ثلاثية، كما تستخدم الحركة لجمع الطاقة ولتشغيل مستشعرات تتبع الجلسة.وتتم معالجة البيانات التي تجمعها أجهزة الاستشعار من قبل خوارزمية التعلم الآلي التي يمكن […]

ظهرت المقالة الصينيون يبتكرون نسيجا ذكيا يساعد في تصحيح وضعية الجلوس أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصينيون يبتكرون نسيجا ذكيا يساعد في تصحيح وضعية الجلوس) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصينيون يبتكرون نسيجا ذكيا يساعد في تصحيح وضعية الجلوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).