لبنان… لا تغيير ولا هم يحزنون

2022/06/07 | 16:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "ليس مطلوبا من شعب لبنان أو نوابه أو دولته التفريط بحقوق البلاد وثرواتها"

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