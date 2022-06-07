2022/06/07 | 16:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد السياسي المستقل محمد سلمان اليوم الثلاثاء ان التحالف الثلاثي اقرب الى التفكك، فيما بين ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هو الضحية.وقال سلمان لوكالة ايرث نيوز، ان “التحالف الثلاثي اقرب من اي وقت مضى الى التفكك منه الى التماسك” مبينا انه “اذا ما تفكك التحالف الثلاثي فان الحلبوسي هو ضحية هذا التفكك.هذا […]

ظهرت المقالة سياسي مستقل يتحدث عن تفكك التحالف الثلاثي..



الحلبوسي هو الضحية أولاً على ايرث نيوز.

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