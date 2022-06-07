المالية النيابية تحدد نقطتين خلافية حول قانون الأمن الغذائي

2022/06/07 | 16:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقطة الثانية بشأن الجهة التي تنفذ القانون .

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