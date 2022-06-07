2022/06/07 | 16:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: z9A-METVbho

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسؤولون حكوميون ورياضيون يحضرون مجلس عزاء اللاعب الدولي حيدر عبد الرزاق) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مسؤولون حكوميون ورياضيون يحضرون مجلس عزاء اللاعب الدولي حيدر عبد الرزاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).