اقتصاد جنوب إفريقيا ينمو إلى مستويات ما قبل كوفيد

2022/06/07 | 16:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجّل إجمالي الناتج الداخلي في جنوب إفريقيا نموا نسبته 1,9 في المئة خلال الربع الأول من العام، ليعود أكبر اقتصاد صناعي في القارة إلى مستويات ما قبل الوباء، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء.

ويعد هذا الفصل الثاني على التوالي من النمو، وفق ما ذكرت وكالة جنوب إفريقيا للاحصاءات StatsSA.

وقالت إن “حجم الاقتصاد بات الآن عند المستويات التي كان عليها قبل الوباء، بينما بات إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي أعلى مما كان عليه قبل وباء كوفيد”.

وذكر التقرير أن خدمات الصناعة والمال والأعمال التجارية والتجارة حققت مكاسب خلال الفصل الأول، بينما كانت الزراعة ضعيفة وانكمش قطاعا التعدين والبناء.

وحذّر من أن التداعيات الاقتصادية للفيضانات المدمّرة التي ضربت مقاطعة كوازولو-ناتال في جنوب شرق البلاد لن تنعكس إلا في نتائج النمو للفصل الثاني، والتي يتوقع أن تصدر في أيلول/سبتمبر.

تضرر أكبر اقتصاد صناعي في إفريقيا بشكل كبير جرّاء وباء كوفيد ما أدى إلى تفاقم البطالة والفقر وعدم المساواة والمشاعر المعادية للأجانب.

وفي 31 أيار/مايو، أفادت وكالة الإحصاءات أن معدل البطالة تراجع لأول مرة منذ نحو عامين فبلغ 34,5 في المئة في الربع الأول من 2022 مقارنة بـ35,3 في المئة أواخر العام الماضي.

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