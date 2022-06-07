شكراً «فورد» .. لا تعطّل لسيارات «تيسلا» بسبب نفاد البطارية بعد اليوم

2022/06/07 | 16:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت شركة فورد بخطوة غريبة ولكنها تُعد إنقاذاً لسائقي سيارات تيسلا الكهربائية الذين تتقطع بهم السبل على الطرقات بسبب فراغ بطارية المركبة، وهذه الخطوة هي توفير محول كهربائي لمشتري «F-150 لايتنينج» الكهربائية من فورد، والذي يمكنه شحن سيارات تيسلا الكهربائية.وبدأت الشركة تسليم هذا النوع من سيارات البيك أب الشهر الماضي، وإحدى الميزات التي شجعت على شرائها هي مقدرة الشحن ثنائية الاتجاه، وهي القدرة على إرسال الطاقة من حزمة بطارية السيارة إلى أشياء أخرى، مثل المنزل أو حتى مركبة كهربائية أخرى.وتوفر فورد كابلاً يتم توصيله بالبيك أب ويمكنه شحن أي سيارة كهربائية بمقبس J1772 (الموصل القياسي في أمريكا الشمالية).



ويحصل المشترون الأوائل على الكابل، ومحول 14-30 إلى 14-50، وأيضاً مقبس J1772 المحمول لتوصيله بمحول تيسلا؛ وهو ما يجعلهم يتمكنون من تقديم يد المساعدة لجميع المركبات الكهربائية الأخرى المستخدمة لهذا المقبس J1772؛ وفقط سيارات تيسلا لا تستخدم الموصل ولكن لها مقبسها الخاص.واكتشف مالك جديد نشر في منتدى «مالكي لايتينيتج» أنه إلى جانب الكابل قدمت له فورد محولاً لسيارات تيسلا، ويقول: «لقد استلمت سيارتي لايتينينج 2022، وبينما كنت أقلب في العناصر المضمنة معها وجدت محولًا لشحن تيسلا، وهو أمر مدهش.



فإذا وجدت أي سيارة متعطلة من سيارات تيسلا فسأدع سيارتي فورد لايتينيتج تقوم بإنقاذها.



كما تم تضمين محول لجميع أجهزة الشحن المحمولة من فورد».والجدير بالذكر أن تيسلا تبيع J1772 أو ما شابهه للمحول الخاص بها مقابل 50 دولاراً على موقعها على الإنترنت حيث يمكن لمالكي مركباتها استخدامه لشحن سياراتهم في محطات الشحن من المستوى 2.



(وكالات)

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