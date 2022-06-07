2022/06/07 | 16:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الفنان المغربي سعد لمجرد، كواليس وأسرار حياته الفنية، مشيرا إلى أنه هاجر إلى أمريكا للعمل والاعتماد على نفسه، وعمل بوظائف عدة.وقال لمجرد، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “صدى الملاعب” على قناة mbc السعودية، إنه كان يريد أن يعتمد على نفسه وأن يصبح إنسانا عصاميا، لذلك قرر الهجرة إلى أمريكا، وهناك عمل […]

ظهرت المقالة بسبب والده..



سعد لمجرد يبكي على الهواء “فيديو” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب والده.. سعد لمجرد يبكي على الهواء “فيديو”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب والده.. سعد لمجرد يبكي على الهواء “فيديو”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).