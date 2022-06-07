فيديو للحظات الأولى لخروج موظفي مجلس النواب بعد أوامر إخلائه

2022/06/07 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوثّق مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، عملية خروج موظفي مجلس النواب بعد أوامر إخلائه، خشية اقتحام المتظاهرين الغاضبين بمنى البرلمان.

وأظهر مقطع الفيديو الذي حصلت عليه (بغداد اليوم)، اللحظات الأولى اثناء خروج الموظفين والنواب من مبنى البرلمان، بعد ورود انباء افادت بنية المتظاهرين اقتحام بمنى البرلمان.وافاد مراسلنا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بإخلاء مبنى البرلمان من النواب و الموظفين بعد تظاهرات اصحاب قرار 315 قرب المنطقة الخضراء"، فيما اوضح السبب.وقال مراسلنا ان "القوات الأمنية اقدمت على إخلاء مبنى البرلمان من النواب و الموظفين بعد تظاهرات اصحاب قرار 315 قرب المنطقة الخضراء خشية من اقتحام المبنى".يذكر انه تم تسجيل 3 إصابات بصفوف متظاهري عقود الكهرباء عند مقتربات المنطقة الخضراء.



في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم) انه "تم تسجيل 3 إصابات نتيجة احتكاكات بين متظاهري عقود وزارة الكهرباء وقوات الأمن بالقرب من احدى بوابات الخضراء".وشهدت العاصمة بغداد، وتحديداً امام المنطقة الخضراء، اليوم الثلاثاء، انطلاق تظاهرة للعشرات من موظفي عقود وزارة الكهرباء.ونشرت (بغداد اليوم)، مقطعاً فيديواً يوثق خروج العشرات من متظاهري عقود الكهرباء بتظاهرة كبيرة امام البوابة للخامسة للمنطقة الخضراء وسط بغداد.لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

مصدر الفيديو: sUuT-ZMO9ko

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