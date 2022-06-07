2022/06/07 | 16:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مرصد الختم الفلكي، التابع لمركز الفلك الدولي في الإمارات، إنه تمكن مساء الأمس الإثنين، من تصوير لحظة انفجار نجم في السماء، في ظاهرة تعرف بـ"النوفا".

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