الطّاهر الهمّامي المثقّف الموسوعي - إبراهيم العثماني

2022/06/07 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_العثماني كنّا نمنّي النّفس بكتابة مقال صحفي- بمناسبة مرور الذّكرى الخامسة على وفاة الطّاهر الهمّامي- اعترافا له بالجميل لما قدّمه من خدمات جليلة للثّقافة في تونس وخارج الحدود، وتخفيفا من وقع الغبن الّذي طاله حيّا وميّتا، وارتأينا أن نركّز على تراثه الّذي لم يجمّع ولم يُنشر في كتب.



ولكن ما إن شرعنا في النّظر في ما ترك موزّعا بين الصّحف والمجلاّت والكتب حتّى بدأ المقال يتعملق ويتمرّد على الحدود الّتي رسمناها ......





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