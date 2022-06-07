حد آخر الليل - فاطمة الفلاحي

2022/06/07 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_الفلاحي 321.نبوءة واده المقدس؛يوحى إليكَ بتحقق الرؤيا لتؤمن وتصدق النبوءة ولو بعد حواء كثر.322.وشاية صبر تجلدني،وتبريرات جمة تصلب أنفاسي أنّى توجهت،ووجع جاثم مُسيج بجحافل من توق مضني،أشد به أزري.323.إلى عصفورة الشجن:حين يسيل صوتك عبر رقائق الأثير،صوب سمعي سيتوغل روحي وأتلاشى..324.إلى محياك المُشتهى،ويا كل كلي لديكَ،امنحيني أنا.

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