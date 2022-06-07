الحلبوسي يلتقي السفيرة الأمريكية الجديدة ويؤكدان دعم القوات العراقية في مواجهة الإرهاب

2022/06/07 | 16:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والسفيرة الأمريكية لدى العراق، إلينا رومانوسكي، اليوم الثلاثاء، أهمية دعم القوات العراقية في مواجهة تحديات الإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم، سفيرةَ الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، إلينا رومانوسكي، بمناسبة تسنم مهماتها الجديدة”.

واضاف ان “اللقاء ناقش العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين بما ينعكس إيجاباً على كلا الشعبين، والتأكيد على أهمية دعم القوات العراقية في مواجهة تحديات الإرهاب وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي”، مشيرا الى أن “الحلبوسي تمنى للسفيرة الجديدة النجاح والتوفيق في أداء مهماتها”.

فيما أكدت السفيرة رومانوسكي، “تطلعَ الولايات المتحدة الأمريكية لتعاون أوثق مع العراق في مختلف المجالات”، مؤكدةً “استمرار بلادها بدعم العراق وفي جميع المجالات، لتحقيق الأمن والاستقرار”.

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