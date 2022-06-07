وزير التربية الاسبق يعلق على مشروع قانون الامن الغذائي

2022/06/07 | 16:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق وزير التربية الاسبق، محمد اقبال الصيدلي، على مشروع قانون الامن الغذائي.وتساءل الصيدلي في منشور عبر فيسبوك تابعته وكالة ايرث نيوز “اذا تم تمرير (قانون) الامن الغذائي، فما بعده سيل من الاكشنات المثيرة؟”.واضاف “هل ستكتفي المحكمة الاتحادية بموقفها السابق والصمت ام ستعتمد النقض الذي يعزز دور القضاء في عملية تصحيح ما […]

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