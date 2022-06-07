الصحة تسجل إصابات جديدة بفايروس كورونا

2022/06/07 | 16:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنها “سجلت 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 105 أشخاص للشفاء”.

وأضاف البيان، أنه “لا توجد أية حالة وفاة بالفيروس”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 11972”.

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