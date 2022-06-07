"ما زلنا نشعر بقلق عميق".. واشنطن تعلق على خطط تركيا بالشمال السوري

2022/06/07 | 16:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، موقف الولايات المتحدة من التهديدات التركية بتوسيع الحزام الأمني في شمال شرق سوريا وتجنب التعليق على موقف قوات سوريا الديمقراطية الذي أشار إلى إمكانية الاستعانة بالدفاعات الجوية للنظام السوري لحماية المنطقة.

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