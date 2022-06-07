550 علامة تجارية شاركت في «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دبي

2022/06/07 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختتمت في دبي فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» 2022، والتي شملت مختلف مراكز التسوق والمتاجر في الإمارة، وحظيت بإقبال كبير من الزوار والمتسوقين، إذ أنعشت العروض القيمة أسواق التجزئة، لاسيما الأزياء، ومستلزمات المنازل، والالكترونيات.

وخلال الفعالية التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة ما بين الجمعة 27 مايو وحتى الأحد 29 مايو الماضي، تسابقت العديد من أشهر العلامات التجارية العالمية لتقديم عروضها القيمة والتي وصلت إلى 90%، وهو ما أسهم في إقبال الجمهور والمتسوقين على ارتياد مراكز التسوق والمتاجر الكبرى، وبالتالي ارتفعت نسبة المبيعات خلال تلك الفترة.وتساهم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، وهي إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة في دعم اقتصاد دبي، وتعزيز مكانة المدينة كوجهة رائدة للسياحة والتسوق.



وتعتبر الفعالية فرصة لعرض منتجات العلامات التجارية المحلية والعالمية بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «إنّ فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، تعد من الفعاليات المميزة التي ينتظرها سكان وزوار دبي نظراً لما تقدمه من عروض ترويجية رائعة، وفرص الفوز بجوائز قيمة، إلى جانب ما تتضمنه من أنشطة ممتعة.



وقد ساهمت هذه الفعالية التي يتم تنظيمها مرتين في العام، في تعزيز مكانة دبي كوجهة تسوق مفضلة على مستوى المنطقة والعالم، كما أنها تلعب دوراً أساسياً في تنشيط قطاع التجزئة في دبي».

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات العربية المتحدة لدى «ماجد الفطيم العقارية»، في معرض تعليقه على التخفيضات الكبرى لمدة ثلاثة أيام: «نشعر في شركة «ماجد الفطيم»، بفخرٍ كبير للاحتفال بأبرز وأهم اللحظات، من خلال مكافأة زبائننا بعروض مميزة وتجارب فريدة من نوعها.



ولقد شاركت أكثر من 550 علامة تجارية في التخفيضات الكبرى في مراكز التسوق التالية في كلٍ من «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر ديرة»، و«سيتي سنتر مردف»، ولقد شهدت هذه التخفيضات إقبالاً كبيراً واستجابة واسعة النطاق من الزبائن، بأعداد ونسب مضاعفة مقارنةً بالعام الماضي.



ونرحب بجميع أعضاء المجتمع في مراكز التسوق التابعة لنا، ويسعدنا مشاركتهم معنا للاحتفال بواحدة من أكثر أحداث التسوق المنتظرة هذا العام، حيث نواصل في تحقيق الابتكار في صناعة التجزئة على مستوى المنطقة».

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة «نخيل»: «يسرنا أن نختتم دورة أخرى ناجحة من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تُعتبر حدث التسوق الأضخم في المدينة، والذي شهد تخفيضات وعروض مدهشة وتجارب بيع بالتجزئة حصرية.



تواصل شركة»نخيل«من خلال الحدث السنوي للبيع بالتجزئة بدبي في كل عام، التوصل لطرق جديدة لربط تجار التجزئة التابعين لها بالعملاء.



وبمشاركة «ابن بطوطة مول»، و«نخيل مول»، و«سيركل مول»، يمكننا أن نقول بكل فخر إننا قدمنا تجارب بيع بالتجزئة جذابة ومتنوعة استقطبت الكثير من الزوار لوجهات التسوق التابعة لنا.



ونحن نتطلع إلى الفرص والفعاليات المستقبلية وسنواصل استغلال الفرص التي ستساعدنا في إقامة روابط أقوى مع العملاء».

وقال هيثم حجار، المدير العام لمجموعة الفطيم مولز في الإمارات: «تركّز جهودنا في الفطيم مولز باستمرار على تزويد العملاء بتجارب وعروض فريدة.



وقدّمت فعالية التخفيضات الكبرى لمدة ثلاثة أيام لهذا العام تخفيضات وحسومات كبيرة للعملاء خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وحظي زوار دبي فستيفال سيتي مول بفرصة استرداد 10% من قيمة مشترياتهم عند إنفاق 1,000 درهم أو أكثر، وارتفعت هذه النسبة إلى 20% خلال فترات محددة من العرض.



وحقق هذا العرض المتميز زيادة في مستويات الزيارة بنسبة 18%، وسجلت معظم متاجر التجزئة في المركز التجاري ارتفاعاً في المبيعات بالمقارنة مع فعالية العام الماضي».

وقد علقت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في ميركاتو وتاون سنتر جميرا: «استقطبت العروض الترويجية والتخفيضات العديد من المتسوقين فقد لاحظنا ازدياد ملحوظاَ بنسبة وصلت إلى 15٪ في عدد زوار المركز والمبيعات في كلا المركزين في ميركاتو وتاون سنتر جميرا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021».

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