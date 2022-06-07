“لولا تدارك الموقف”.. خلل فني كاد يسبب إنفجار محطة تعبئة وقود في نينوى (فيديو)

2022/06/07 | 16:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

افاد مصدر أمني مسؤول، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار داخل محطة تعبئة وقود في محافظة نينوى، شمالي العراق، جرّاء خلل فني كاد يتسبب بكارثة لولا تدارك الموقف من فرق الدفاع المدني.

وأبلغ المصدر وكالة خبر برس (واخ)، بأن “خللاً فنياً ناجماً عن انفجار بمضخة أدى إلى تسرب مادة البنزين من إحدى نقاط التوزيع في أكبر محطة لتوزيع الوقود داخل نينوى (محطة وقود المجموعة الثقافية) لكن الكوادر تداركت الموقف قبل اندلاع الحريق”، مبينا أن “المحطة خرجت عن الخدمة وفرق الصيانة تعمل على إعادة العمل في النقاط التي حدثت فيها المشاكل”.

ووفقا للمصدر فان كارثة احتراق إحدى أكبر محطات توزيع الوقود في العراق واحتراق عشرات العجلات كادت تقع لولا وجود وسائل السلامة وعجلة للدفاع المدني وقناني الإطفاء، مشيرا إلى “أن المحطة تحتوي على قرابة 40 مضخة”.

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