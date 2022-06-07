صفر وفيات.. العراق يسجل موقفا وبائياً مرتفعاً بالإصابات

2022/06/07 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 105 من الأشخاص للشفاء".

وأضاف البيان انه "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ، في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعةبلغ عددهم 11972".

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