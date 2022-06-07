علاج جديد لسرطان الثدي؟ هذا الدواء يمكن أن يغير الطريقة التي يعالج بها الأطباء مرضى السرطان

2022/06/07 | 16:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دواء " "Enhertu، الذي يُستخدم لمحاربة مرض السرطان، متوفّر بالسوق أصلًا وقد يغير الطريقة التي يعالج بها الأطباء المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي، بحسب الباحثين.ويُعطى هذا الدواء عادة للمرضى الذين لديهم نقصٌ في بروتين معين، ولكن وجدت دراسة أنه حتى المرضى الذين لا يعانون من نقص في هذا البروتين يعيشون لفترة أطول، ويبقى مرض السرطان لديهم تحت السيطرة لفترة أطول، بسبب تناولهم هذا الدواء.

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