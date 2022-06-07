وزير التخطيط يبحث مع سفراء عدد من الدول المانحة اليات عمل صندوق الاصلاح والتعافي واعادة اعمار العراق

2022/06/07 | 16:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التقى وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الثلاثاء، سفراء المملكة المتحدة مارك براسيون ريتشاردسون، والسفير الكندي غريغوري غاليفان، وسفير مملكة السويد جوناس لوفين، بالاضافة الى ممثل بعثة البنك الدولي في العراق رمزي نعمان، والمستشار السياسي للسفارة الالمانية.وذكر بين للمكتب الاعلامي وتلقته ايرث نيوز، انه “جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة اليات العمل الخاصة […]

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