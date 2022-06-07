الاتحاد الآسيوي يعزي العراق بوفاة حيدر عبد الرزاق

2022/06/07 | 17:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تلقَّى الاتّحادُ العراقيّ لكرةِ القدم برقيّةَ تَعزية ومُواساة من الاتحادِ الآسيويّ لكرةِ القدم لرحيلِ اللاعب الدوليّ السابق (حيدر عبد الرزاق).وعبّرَ رئيسُ الاتّحاد الآسيوي، الشيخ سلمان بن إبراهيم، عن “أسفهِ وحزنه لفقدانِ واحدٍ من أبرز اللاعبين الذين مثـّلوا المُنتخباتَ الوطنيّة العراقيةّ لأكثر من عشرة أعوام”.وقالَ الاتحادُ الآسيويّ لكرةِ القدم في بَرقيةٍ بعثها […]

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