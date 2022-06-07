عضو بالمالية النيابية: تحفظ بعض النواب على قانون الأمن الغذائي يتعلق بنقطتين

2022/06/07 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن اعتراض بعض النواب على نقطتين بشأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقالت عضو اللجنة نرمين معروف، إن "تحفظ بعض النواب على الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يتعلق بنقطتين"، مبينة ان "النقطة الاولى هي بشأن حجم المبالغ المخصصة لبعض البنود والتي تعتبر كبيرة، حيث أن مقترح القانون تصل مبالغه المخصصة قرابة ربع الموازنة العامة".

واضافت ان "النقطة الثانية بشأن الجهة التي تنفذ القانون وهي حكومة تصريف الأعمال، حيث يرى البعض اعطاء هذه المبالغ الكبيرة هدرا للمال العام او تكون امام فتح أبواب جديدة للفساد"، مشيرة الى ان "السقف المالي للقانون هو ان لا يتجاوز مبلغ الـ25 ترليون دينار".

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