مستشار الكاظمي: توزيع سندات الأراضي ضمن مشروع داري قريباً

2022/06/07 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حدد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والإسكان، صباح عبد اللطيف، الثلاثاء، موعد توزيع سندات الأراضي ضمن مشروع "داري".

وقال عبد اللطيف لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "سيتم قريباً بشكل رسمي وبحضور رئيس مجلس الوزراء، توزيع سندات الأراضي ضمن مشروع داري"، لافتاً إلى أن "وزارة الإعمار والإسكان ستوقع قريباً عقداً مع الجهات الاستشارية الاستثمارية لبناء مجمع واحد من بين 17 مجمعا سكنيا، ليكون هذا المجمع جاهزة للاستلام من قبل المواطن إذ سيستلم أرضاً مبنية ومخدومة".

وأضاف، أن "المرحلة الأولى تتضمن بناء 550 ألف قطعة وتوزيعها مباشرة، إضافة إلى 330 ألف قطعة ضمن مشاريع أخرى"، مؤكداً أن "كوادر وزارة الإعمار والإسكان تواصل عملها في قضية الفرز وتحديد المناطق".

ولفت إلى أن "توجه الدولة هو عدم البناء داخل المدن، واستثمار المناطق المفتوحة والصحراوية لتنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات"، مبيناً أن "صندوق الاسكان سيمول عمليات البناء بشكل كامل وسيتم التباحث مع المصرف العقاري لادخاله في عملية التمويل".

واشار الى أنه "سيتم بدء تنفيذ المشروع في منطقة واحدة لإعطاء رسالة مشروع جدي وصحيح".

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