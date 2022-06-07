العمل تعلن عن فرص عمل في مصفى كربلاء وتحدد شروط التقديم

2022/06/07 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عن فرص عمل في مصفى كربلاء، فيما حددت شروط التقديم.

وقالت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة للوزارة في بيان، إنه "تقرر فتح فرص عمل بصفة (عامل) في مصفى كربلاء بمحافظة كربلاء على الرابط الآتي (https://forms.gle/bcf7AtYdCwprdnrk9)".

واضافت ان "مدة التقديم ستستمر لثلاثة ايام فقط من تاريخ (7-6-2022) ولغاية يوم (10-6-2022)".

وتابعت ان "شروط التقديم هي :-

1- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

2- يفضل أن يكون المتقدم غير موظف في دوائر الدولة ولا يتقاضى أي راتب من أي جهة او منحة الحماية الاجتماعية وغير مشمول بالضمان الاجتماعي للمدة من (2020–2022) .

3- يفضل أن يكون المتقدم حاصلاً على بطاقة التلقيح ضد فيروس كورونا.

4-يفضل أن يكون المتقدم من المحافظات القريبة من مصفى كربلاء: (كربلاء - بابل - النجف - الديوانية).

5- يتطلب العمل في أغلب الأحيان المبيت في الموقع.

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