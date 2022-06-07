2022/06/07 | 17:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمحاسبة المخالفين للتعليمات الصحية وللوقاية من مرض الحمى النزفية..اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة حالات ذبح للمواشي خارج المجازر تعقد اجتماعها الأول •••••••••• استناداً لتوجيهات وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي، ترأس وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشكلة لمتابعة عمليات ذبح المواشي خارج المناطق المخصصة لها والتي تعتبر ظاهرة […]

ظهرت المقالة الداخلية توجه بتشكيل لجان لمحاسبة المخالفين للتعليمات الخاصة بالحمى النزفية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية توجه بتشكيل لجان لمحاسبة المخالفين للتعليمات الخاصة بالحمى النزفية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية توجه بتشكيل لجان لمحاسبة المخالفين للتعليمات الخاصة بالحمى النزفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).