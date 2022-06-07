وزير التخطيط يلتقي عدد من سفراء الدول المانحة لبحث آليات العمل لإعادة إعمار العراق

2022/06/07 | 17:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

التقى وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الثلاثاء، سفراء المملكة المتحدة مارك براسيون ريتشاردسون، والسفير الكندي غريغوري غاليفان، وسفير مملكة السويد جوناس لوفين، إضافة الى ممثل بعثة البنك الدولي في العراق رمزي نعمان، والمستشار السياسي للسفارة الالمانية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي تلقته خبر برس (واخ) انه “جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة آليات العمل الخاصة بصندوق الاصلاح والتعافي واعادة اعمار العراق”.

وثمن الوزير، مستوى الدعم الذي تقدمه الدول المانحة للعراق، معربا عن رغبة العراق، في استمرار التعاون المشترك لما فيه خدمة التنمية والاعمار ومواجهة الظروف والتحديات الصعبة الناتجة عن ازمة الغذاء العالمية”.



داعيا الى “اعادة النظر بآليات العمل الخاصة بالمشاريع الممولة من صندوق الاصلاح والتعافي، وبما ينسجم مع الواقع التنموي والاقتصادي في العراق”.

وشدد على “أهمية المتابعة للمشاريع، والتنسيق الفعال بين الدول المانحة والوزارات والجهات العراقية، من خلال وزارة التخطيط ، التي تتولى عملية المتابعة، والتنسيق، فضلا على مهمتها في الموافقة على المشاريع، وادراجها ضمن جداول الموازنة، وفقا للفجوات التنموية في المحافظات”.

من جانبهم أعرب سفراء الدول المانحة والبنك الدولي، عن “تثمينهم لمستوى التعاون الذي تقدمه وزارة التخطيط، وسعيها الدؤوب من أجل إيجاد الحلول والمعالجات لأي مشكلة تواجه عمل صندوق الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار”.



مؤكدين “استعداد بلدانهم لتقديم المزيد من الدعم للعراق”.

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