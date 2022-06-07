نائب يتهم حكومة الكاظمي والإقليم بالتواطؤ مع تركيا ويعلن عن تحرك نيابي

2022/06/07 | 17:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اتهم النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، الثلاثاء، حكومة الكاظمي والإقليم بالتواطؤ مع تركيا، فيما اعلن عن وجود تحرك نيابي لردعها على تلك العمليات التي تطلقها صوب الأراضي العراقية.وقال الصالحي في حديث لوكالة /المعلومة /، إن ” دخول القوات التركية ليس لمحاربة حزب العمال الكردستاني وانما جاء بهدف اقتصادي لنهب الثروات […]

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