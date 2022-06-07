الكاظمي يعلن إلقاء القبض على 5 من كبار الموظفين متهمين بتسريب الأسئلة

2022/06/07 | 17:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - وسام الملاأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، القبض على 5 من كبار الموظفين متهمين بتسريب الأسئلة، وفيما حذر المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية، تطرق للملف المالي في العراق مؤكداً ارتفاع احتياطيات البنك المركزي.وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي في بغداد حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "تسريب الاسئلة شيء معيب في بلد هو منبع الكلمة وتم القبض على 5 من كبار الموظفين متهمين بتسريبها والهدف كان خلق بلبلة".وأضاف متحدثاً عن الوضع المالي "شهرياً، تذهب 5 مليار دولار لرواتب الموظفين والمتقاعدين والمنافع وغيرها، وهناك مليارا دولار مصاريف تشغيلية والمجموع 7 مليارات دولار وسنوياً 84 مليار دولار".وأكد أنه "خلال سنتين من عمر الحكومة كان احتياطي البنك المركزي أقل من 50 مليار دولار والآن وصل إلى 76 مليار دولار، ونعدكم بنهاية السنة سيصل إلى 90 مليار دولار".وفي ملف ديون الغاز أوضح رئيس الوزراء إن "جميع ديون الغاز الإيراني من الحكومات السابقة، ولا توجد أي ديون بشأن الغاز الإيراني على الحكومة الحالية".وكشف كذلك عن عزم الحكومة وضع حجر الأساس لـ 1000 مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية.وبخصوص جلسة مجلس الوزراء اليوم أوضح الكاظمي إن "المجلس ناقش اليوم ملف الصحة من خلال استضافة وكيل الوزارة وقدم تقريراً عن الحمى النزفية وجدري القردة وناقشنا أيضا نقص الطاقة الكهربائية وقرر المجلس تزويد المحافظات بالوقود وأكدنا على تجهيز الكاز للمولدات الأهلية".وأشار إلى أن "اجتماع اليوم ناقش كذلك دعم القطاع السياحي من خلال ورقة قدمتها وزارة الثقافة والسياحة".وفي ملف الأمن الغذائي بين رئيس الوزراء أن "الحكومة أصدرت قبل 3 أشهر قرارات لضبط أسعار المواد الغذائية ونتابع السوق للمحافظة على الأسعار ونحذر المتلاعبين بها".

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