دولة القانون: هناك فقرات لايمكن ان تطرح ضمن قانون الامن الغذائي

2022/06/07 | 17:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، ثائر مخيف، اليوم الثلاثاء، هناك فقرات لايمكن ان تطرح ضمن قانون الامن الغذائي، موضحا ان الامن الغذائي يخص وزارة التجارة حصرا.وذكر مخيف في تصريح خص به وكالة ايرث نيوز، “بخصوص جلسة يوم غد نحن لنا رأي في مشروع (الامن الغذائي ) وكان الرأي مبكرا، لأن الامن […]

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