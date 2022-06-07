بالإجازات.. الموظف العسكري مثل المدني في السعودية

2022/06/07 | 17:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس الوزراء السعودي، في اجتماع الأحد، عن مجموعة قرارات برز بينها معاملة أفراد الخدمة وأصحاب الرتب العسكرية فيما يتعلق بإجازاتهم معاملة الموظفين المدنيين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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