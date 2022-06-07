القاء القبض على 5 من كبار الموظفين متهمين بتسريب الأسئلة

2022/06/07 | 17:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسريب الاسئلة شيء معيب في بلد هو منبع الكلمة .

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