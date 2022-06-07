محمد الباقر يسجل الهدف الثالث للأولمبي

2022/06/07 | 17:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أضاف اللاعب محمد الباقر الهدف الثالث للمنتخب الأولمبي أمام الكويت في كأس آسيا تحت 23 عاماً.وجاء الهدف في الدقيقة 82 من عمر المباراة المقامة على ملعب ناساف ضمن الجولة الثالثة من البطولة.والغت تقنية حكم الفيديو المساعد الـ”VAR” هدفاً للمهاجم وكاع رمضان في الدقيقة 64.وسبق أن سجل المنتخب الأولمبي الهدف الثاني […]

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