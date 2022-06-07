شاهد بالفيديو.. شاهد .. اللحظات الأولى لاخلاء مجلس النواب العراقي خشية اقتحامه

2022/06/07 | 17:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GaDFXaCaC_Y

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