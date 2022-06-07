2022/06/07 | 17:45 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. اللحظات الأولى لاخلاء مجلس النواب العراقي خشية اقتحامه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: GaDFXaCaC_Y
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. اللحظات الأولى لاخلاء مجلس النواب العراقي خشية اقتحامه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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