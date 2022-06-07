النزاهة: صدور أمر باستقدام قائممقام الموصل السابق

2022/06/07 | 17:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحق قائممقام قضاء الموصل السابق.واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إلى “إصدار محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحقِّ القائممقام السابق عن تهمة عدم قيامه بإزالة التجاوز الحاصل على أحد العقارات العائدة ملكيَّتها للدولة؛.وأضافت […]

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