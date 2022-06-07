تصريح للكاظمي يخص فضيحة تسريب الاسئلة ورواتب الموظفين والمتقاعدين

2022/06/07 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على 5 من كبار الموظفين متهمين بتسريب الأسئلة، مبينا ان احتياطي البنك المركزي وصل إلى 76 مليار دولار وسيصل إلى 90 مليار دولار نهاية العام الحالي.

وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي بعد جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية إن "تسريب الأسئلة شيء معيب في بلد هو منبع الكلمة وتم القبض على 5 من كبار الموظفين متهمين بتسريبها والهدف كان خلق بلبلة".

وأضاف متحدثاً عن الوضع المالي "شهرياً، تذهب 5 مليار دولار لرواتب الموظفين والمتقاعدين والمنافع وغيرها، وهناك 2 مليار مصاريف تشغيلية والمجموع 7 مليارات دولار وسنوياً 84 مليار دولار".

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