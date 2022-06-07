الأمن الغذائي ينذر بـ

2022/06/07 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أبدى القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، قلقه تجاه دعوات التيار الصدري بالتظاهر من اجل دعم القوى السياسية المتبنية لقانون الامن الغذائي، مبينا ان إقحام الجمهور في تمرير القوانين يعني دخول البلاد في فوضى.

وقال الفتلاوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك جهات سياسية تعمل على استغلال الشارع العراقي وتهدد بإقحام الجمهور ونزوله في تظاهرات من أجل الضغط لتمرير قانون الامن الغذائي، لمنع وجود رفض برلماني للقانون المخالف للدستور".

وأضاف ان "مطالب المتظاهرين الحقيقية، يجب ان تكون بعيدة عن المصالح السياسية والشخصية، وهناك طرق كثيرة يمكن من خلالها توفير المخصصات المالية لحسم قضية المحاضرين وغيرهم من أصحاب العقود، بعيداً عن المخالفات الدستورية والقانونية".

وتتزايد الخلافات السياسية حول مشروع قانون الامن الغذائي حيث تصر الكتلة الصدري والقوى المتحالفة معها على تمرير القانون وفقا للاغلبية العددية فيما يتهم التيار مقدمي القانون بخرق الدستور والقانون بعد رفض تشريع مماثل قدم من قبل الحكومة.

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