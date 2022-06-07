ف 7 : المرأة العاملة فى رؤية قرآنية موجزة - أحمد صبحى منصور

2022/06/07 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور ف 7 : المرأة العاملة فى رؤية قرآنية موجزةب 2 : تفاعل المرأة فى المجتمع .



كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السنى الذكورى) ف 7 : المرأة العاملة فى رؤية قرآنية موجزةحديث القرآن عن المرأة العاملة :ــفى قصة آدم وحواء 1 ــ في قصة آدم وزوجه في الجنة التي كررها القرآن كانت الثمرات قريبة التناول حيث لا تعب ولا كدح في سبيل لقمة العيش ، ومع ذلك كانا يتجولان معاً بين أشجار ال ......





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